Makkelijk maar tóch feestelijk: maak deze heerlijke suikerspincake met witte chocolade Beeld Getty Images/iStockphoto

Food

Perfect voor het weekend: maak déze heerlijke suikerspincake met witte chocolade

Kun jij ook zo genieten van de manier waarop een suikerspin in je mond smelt? Dan hebben wij goed nieuws voor je, want we hebben een soortgelijke luchtige traktatie voor je gevonden. Met deze suikerspincake met witte chocolade maak je indruk én hij is ook nog eens makkelijk om te maken.