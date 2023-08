Een zoet gerecht of liever lekker fris en licht? Met perzik kun je alle kanten op.

ROMIGE HAVERGALETTE MET PERZIK

Romige havergalette met perzik Beeld Saskia van Osnabrugge

VOOR 6 PERSONEN Bodem • 100 g bloem • 80 g havermout, in de keukenmachine gemalen tot poeder/meel • 50 g kristalsuiker • ¼ tl zout • 130 g koude boter, in blokjes • ± 2 el ijswater, vermengd met 1 el lichte azijn • 1 eiwit, losgeklopt • 2 el riet- of kristalsuiker Vulling • 2 rijpe perziken, in plakjes • 100 g blauwe bessen (of ander zomerfruit) • 3 el bruine suiker • 150 g ricotta • 2 el suiker • ½ tl vanille-extract • 1 eidooier • 4 cantuccini, fijngestampt in een vijzel Bereidingstijd: 30 min. Wachten: 1-2 uur + 20 min. Bakken: 25 min. Kcal.: 355 p.p. excl. ijs

Mix bloem, havermeel, suiker, zout en koude blokjes boter in de kom van een keukenmachine tot het eruitziet als grof zand. Druppel er wat ijskoud azijnwater over en kneed tot het deeg nét bij elkaar komt. Er mogen geen droge kruimels achterblijven. Vorm een platte bal van het deeg, verpak het in folie en laat één (liefst twee) uur rusten in de koelkast.

Laat het deeg altijd iets op kamertemperatuur komen voor je het uitrolt op een bebloemd aanrecht. Keer de lap steeds om tijdens het uitrollen zodat hij mooi gelijk en rond wordt. Rol uit tot 0,5 cm dikte. Leg de uitgerolde bodem op een vel bakpapier voor je hem vult, dat scheelt geknoei. Schep al het fruit om met de bruine suiker en zet even opzij.

Meng de ricotta met de suiker, vanille-extract en de dooier tot een gladde crème. Bestrijk de deegbodem met de ricottacrème, maar laat 5 cm van de buitenrand vrij. Bestrooi de crème met de gemalen koekjes.

Schep het gemarineerde fruit erop en vouw de deegrand er lekker rommelig overheen. Kwast het deeg goed in met eiwit en bestrooi met rietsuiker. Als je de galette nu nog 20 min. in de koelkast zet zal hij mooier bakken, maar je kunt ook meteen doorgaan.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Bak de galette in 25 min. gaar en goudbruin, het fruit moet lekker gekaramelliseerd zijn. Laat even afkoelen op een rooster. Lekker met een bol roomijs erbij.

ZOETE SESAMCOBBLER MET PERZIKEN VANILLEROOM

Zoete sesamcobbler met perziken vanillroom Beeld Saskia van Osnabrugge

VOOR 6 PERSONEN Voor de room • 125 ml slagroom • de pitten van de perziken (zie hieronder) • ½ tl vanille-extract of het merg van ½ vanillestokje Voor de perziken • 8 (liefst rijpe) perziken, in partjes (zo’n 1,5 kg) (bewaar de pitten!) • 75 g kristalsuiker • 2 tl maïzena • kneep citroensap Voor het deeg • 150 g bloem • 1 el geroosterd sesamzaad + extra voor erover • 50 g kristalsuiker • 1½ tl bakpoeder • snuf zeezout • 75 g koude roomboter, in blokjes • 125 ml volle melk of slagroom Bereidingstijd: 55 min. Bakken. Kcal: 420 p.p.

Breng de slagroom op laag vuur aan de kook met de perzikpitten en vanille erin. Zet uit zodra het kookt en laat afkoelen. Eerst tot kamertemperatuur, daarna in de ­koelkast. Laat de pitten er zo lang mogelijk in, dit kan ook de dag van tevoren.

Verwarm de oven voor tot 200 °C. Meng in een ovenschaal de perziken met de suiker, maïzena en een kneep citroensap. Zet 10 min. in de oven.

Meng ondertussen in een kom de bloem, sesam, suiker, bakpoeder en zout. Wrijf er met je vingertoppen de boter door tot een kruimelig mengsel ontstaat. Giet de melk of slagroom erbij en meng kort tot een beslag. Je hoeft het niet te kneden en het hoeft geen glad beslag te worden.

Haal de ovenschaal met perzik uit de oven en schep met een lepel klodders beslag over het fruit. Zet 30-45 min. in de oven, tot de bovenkant mooi bruin is. Haal 10 min. voor het einde van de baktijd de schaal uit de oven en bestrooi met nog wat sesamzaadjes (1 el). Zet terug in de oven voor het laatste stukje baktijd. Zeef de room.Geef de koude room bij de warme cobbler.

LICHTE NOEDELSALADE MET PERZIK, KIP & CASHEWNOTEN

Lekker lichte noedelsalade met perzik, kip en cashewnoten Beeld L22_Noedelsalade

VOOR DE SALADE • 1 l bouillon om in te pocheren (mag van een blokje) • 2 kipfilets (300 g), gehalveerd in de lengte • 200 brede, platte rijstnoedels, gekookt volgens de aanwijzingen op de verpakking • 4 rijpe perziken, in partjes • 1 kleine komkommer, zaadlijsten verwijderd en in kleine blokjes • klein bosje munt, basilicum en koriander, blaadjes fijngehakt • 75 g cashewnoten, geroosterd in een droge koekenpan (pinda’s mogen ook, net zo lekker!) Voor de dressing • 1 klein teentje knoflook, geraspt • 5 el vissaus • 2 el water • 1 tl sesamolie • sap van 1 limoen • 1 tl kristalsuiker Bereidingstijd: 15 min. Kcal: 395 p.p.

Breng een pannetje met bouillon tot tegen de kook aan. Leg de kipfilets erin en laat opnieuw tot tegen de kook komen. Zet het vuur uit en laat nog een 10 min. staan. Scheur met je handen de kip in smalle reepjes. Meng alle ingrediënten voor de ­dressing en proef of-ie in balans is. Het mag zuur, zout en scherp zijn. Schep de rijstnoedels, kip, perzik, komkommer en kruiden om met de dressing. Bestrooi met de cashewnoten.

