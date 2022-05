Dit heb je nodig voor de appel-pecancake: • 200 g pecannoten

• 225 g ongezouten, zachte boter of ghee, of gesmolten kokosolie

• 150 g kokosbloesemsuiker

• snuf zout

• 4 eieren

• 100 ml sojayoghurt

• 2 tl bakpoeder

• ½ el psylliumvezelpoeder

• 150 g glutenvrij meel (bijv. gelijke delen haver-, rijst- en aardappelzetmeel)

• 2 tl kaneelpoeder

• 350 g grof geraspte appel (circa 2 stuks) Voor het glazuur:

• 175 g tofu

• 2 el kokosolie, gesmolten

• 2 el honing, agave- of rijstsiroop

• 1 vanillestokje Voor erop:

• appelchips Extra:

• springvorm Ø 22-24 cm Bereiden: 30 min. Bakken: 75 min. Kcal.: 565 p.st.

Zo maak je de appel-pecancake

Verwarm de oven voor op 170 °C of heteluchtstand 180 °C. Maal de pecannoten tot meel in de keukenmachine. Mix de boter met de bloesemsuiker en het zout tot een bleke crème waarin de suiker (bijna) is opgelost en klop dan de eieren er één voor één doorheen, en tot slot de yoghurt.

Meng in een kom de gemalen noten, het bakpoeder, psylliumvezelpoeder, meel en kaneel en spatel dit door het boter-ei-beslag. Spatel dan de appelrasp erdoor.

Vet de springvorm in, leg bakpapier op de bodem en giet het beslag erin. Zet de springvorm op een rooster in de oven, één richel onder het midden, en laat het 60 min. bakken.

Check na 45 min. of de cake niet te snel bruin wordt, dek anders af met bakpapier.

Kijk na 60 min. baktijd of een satéprikker schoon uit de cake komt, bak anders nog 5-15 min. en test opnieuw. Laat de cake 10 min. afkoelen, verwijder dan de vorm en laat de cake op een rooster verder afkoelen.

Mix voor het glazuur de tofu met de kokosolie, siroop en het merg uit het vanillestokje. Proef of het zoet genoeg is. Voeg eventueel extra siroop toe en zet tot gebruik in de koelkast.

Roer het glazuur glad en overgiet de afgekoelde cake ermee. Garneer met appelchips.