Voor 4 personen

• 1 el maïzena

• 250 ml groentebouillon of water

• 1,5 el arachide- of zonnebloemolie

• 3 el sjalotten, gesnipperd

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 2 vingerkootjes gember, geschild en fijngehakt

• 5 paprika’s, een mix van rode, gele en groene, schoon en in flinke blokjes

• 2 el droge sherry of drup witte wijn (optioneel)

• 1-2 el toban djan, chilibonensaus, merk Lee Kum Kee, Chinees schap supermarkt

• 2 el ketjap of zoete sojasaus

• 200 g tofu, uitgelekt en in blokken

• 2 tl sesamolie

• 4 el gezouten pinda’s

• 1 el sesamzaadjes

Bereiden: 15 min. Kcal.: 380 p.p. (excl. rijst)