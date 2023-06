Pittige kipspiesjes met citroensalsa

Een gouden combinatie: kip, harissa en de citroenigste salsa die je ooit hebt geproefd.

Yvette van Boven Eric van Lokven

Voor 4 personen • 8 satéstokjes

• 400 g kipdijfilet, in repen Marinade

• 2 el milde harissa (proef eerst even hoe mild hij is)

• ½ citroen, rasp en sap

• 1 el vloeibare honing

• zeezout en versgemalen peper Citroensalsa

• ½ citroen, pitjes verwijderd, met schil en al in heel kleine blokjes

• 1 klein sjalotje, gesnipperd

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 200 ml olijfolie

• ½ bosje (10 g) platte peterselie, fijngehakt

• Klein bosje (10 g) koriander, fijngehakt Verder nodig

• 4 (Libanese) platbroden

• 200 g mayonaise gemengd met 1 el milde harissa



Voorbereiden: 10 min. Marineren: 30 min. Bereidingstijd: 20-25 min. Kcal.: 440 p.p.

Leg de satéstokjes 1 uur in een bakje water, dan splinteren ze niet en verbranden ze straks ook niet.

Meng alle ingrediënten voor de citroensalsa en breng op smaak met zout en peper. Die mag echt uitgesproken zijn: zout, zuur en sjalotterig. Zet apart om lekker in te trekken.

Meng alle ingrediënten voor de marinade, schep de kip erdoor en laat 30 min. marineren.

Steek de BBQ aan en wacht tot de kooltjes gloeien en een wit aslaagje hebben. Het vuur is dan gaan liggen en de hitte zit in de kooltjes. Of verwarm de oven voor op 220 °C.

Rijg de gemarineerde kiprepen aan de satéstokjes.

Rooster de kip in 20-25 min. helemaal gaar, keer de spiesjes regelmatig.

Bestrijk de platbroden met harissa-mayonaise, verdeel de kip erover en schep er wat citroensalsa op.

Lekker met een simpele couscous- of bulgursalade.

Styling: Ingrid van Kuringen. | Foodstyling: Oscar De Lint. Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. | M.m.v. Cor Unum, La Folie Antiek, Sissy-Boy Homeland, Xenos