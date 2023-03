Pittige prijsstijgingen: McDonalds is dit jaar flink duurder geworden Beeld Pexels

Pittige prijsstijgingen: McDonalds is dit jaar flink duurder geworden

Ben jij geregeld achter de bestelpaal van de McDonalds of in de McDrive te vinden? Dat is volgens ons een guilty pleasure waar je je écht niet voor hoeft te schamen.