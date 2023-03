Deze overheerlijke pompoenschotel staat in het boek Vega zónder pakjes en zakjes, nu te winnen bij Libelle. Klik hier om kans te maken!

Voor 2-4 personen • 1 kleine hokkaido pompoen of flespompoen

• 1 grote rode ui

• 1 sinaasappel

• 1 takje rozemarijn, gehakt

• stukje gember (3 cm), ­geraspt

• 2 knoflooktenen, uitgeperst

• zout & peper

• wat chilivlokken

• olijfolie

• 3 ongekookte rode bietjes

• 1 blikje kikkererwten (uitgelekt 130-150 g) Voor de tahinsaus

• 4 el tahin

• ½ citroen Bereidingstijd: 20 minuten. In de oven: 40-45 minuten.

Zo maak je de pompoen met bietjes en kikkererwten uit de oven:

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Snijd de pompoen doormidden en verwijder de draden en pitten. Snijd in partjes van 1 cm dik. Schillen mag, hoeft niet.

Pel de ui, maar laat het kontje zitten – dit houdt de boel bij elkaar – en snijd in zes parten. Snijd ook de sinaasappel in zes parten.

Doe alles op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrooi met gehakte rozemarijn, gember, knoflook uit de knijper, zout, peper en chilivlokken. Giet 4 el olijfolie eroverheen en hussel goed door elkaar.

Schil de bieten en snijd in kwarten. Hussel apart door een scheutje olijfolie en verdeel over de bakplaat.

Spoel de kikkererwten af in een vergiet, laat uitlekken en schep door de bietjes.

Rooster 40-45 minuten in de oven tot hier en daar een geblakerd randje ontstaat.

Meng voor de saus de tahin met een ferme kneep citroensap en een snufje zout. Voeg al kloppend met een garde zo veel scheutjes water toe tot het een soepele saus is.

Vega zonder pakjes en zakjes

Vegetarisch koken is veel meer dan alleen vlees weglaten. In dit creatieve vegetarische kookboek vind je volop inspiratie voor heerlijke alledaagse gerechten die iedereen kan maken.

€ 26,99 (Fontaine Uitgevers)