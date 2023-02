Het perfecte - al zeggen we het zelf - vrijdagavond gerecht: pompoenstoof met bier.

Voor 4 personen • 1 el olijfolie

• 2 teentjes knoflook, fijngesneden

• 1 ui, gesnipperd

• 800 g pompoen, geschild en in blokjes • 250 g kastanjechampignons, in vieren • 400 g vegan stoofstukjes (bijvoorbeeld van AH)

• 330 ml blond of bruin bier

• 200 g tomatenblokjes uit blik

• 2 laurierblaadjes

• 1 tl gemalen nootmuskaat

• 1 tl gemalen cayennepeper

• 1 tl gemalen komijn

• zeezout

• versgemalen zwarte peper Bereidingstijd: 10 min. + 30 min. stoven Kcal: 310 p.p.

Zo maak je pompoenstoof met bier:

Verhit de olijfolie in een braadpan op middelhoog vuur en fruit de knoflook en ui in 3 min. glazig. Doe de pompoen, champignons en vegan stoofstukjes erbij en bak 5 min. mee. Voeg bier, tomatenblokjes, laurierblaadjes, nootmuskaat, cayenne­peper en komijn toe en breng de stoof aan de kook. Zet het vuur laag en laat alles 30 min. stoven met de deksel op de pan. Breng de stoof op smaak met zout en zwarte peper en verdeel over 4 borden. Serveer met gekookte aardappels, aardappelpuree of frietjes en een groene salade.

Net als oma In Oma’s stamp- en stoofpotjes delen oma’s en opa’s persoonlijke verhalen en authentieke recepten, van klassiekers als andijvie- en boerenkoolstamp met opa’s jus tot Indonesische rendang en Pakistaanse dahl. Van elk verkocht boek gaat één euro naar Stichting Oma’s Soep, die jong en oud in heel Nederland samenbrengt om eenzaamheid te bestrijden.

Uitgeverij Becht € 21,99 via bol.com en bruna.nl

Fotografie: Saskia Lelieveld | Foodstyling: Alexandra Hereijgers