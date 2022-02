Proef de winter: geroosterde groenten met linzenpuree & tahinsaus

Dit heb je nodig

Voor 4 personen

• 200 g bietjes, schoongeborsteld, groen verwijderd, in kwarten

• 1 bos wortels, schoongeborsteld, groen verwijderd

• 2 pastinaken, schoon-geborsteld, in de lengte gehalveerd

• 1 grote rode ui, in 8 parten

• 1 bol knoflook, overdwars gehalveerd

• 2 el extra vergine olijfolie + 1 tl

• zout

• peper

• 2 tl komijnzaad (optioneel)

• 1 gele ui, gesnipperd

• 1 teen knoflook, geperst

• 2 cm verse gember, geschild en geraspt

• 200 g oranje splitlinzen

• 1 el garam masala

• 500 ml groentebouillon

• 1 blik gepelde tomaten, afgegoten

• 4 el tahin

• 1 el citroensap

• 100 g babyspinazie

• 2 takjes munt, blaadjes gehakt

• 2 takjes verse koriander, blaadjes

Bereidingstijd: 50 min. Kcal.: 351 p.p.