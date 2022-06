Proef de zomer: pastasalade met tomaat & nectarine

Voor 4 personen

• 300 g rigatoni

• 3 el milde olijfolie

• 3 sjalotten, in dunne halve ringen

• Zeezout en versgemalen zwarte peper

• 750 g lekkere tomaten in parten, zoals cocktail-trostomaten of wilde tomaten

• 500 g rijpe nectarines, in parten

• 1 kropje little gem, in de breedte in repen gesneden

• 150 g feta, verkruimeld

• 15 g basilicum, blaadjes grof ­gescheurd

• 3-4 el lekkere extra vierge olijfolie

Bereiden: 20 min. Kcal.: 510 p.p.