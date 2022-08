Proost: deze frambozenrosé maak je met slechts 3 ingrediënten

Als je zin hebt in een fruitige, alcoholische versnapering, is dit misschien wel het drankje waar je zin in hebt.

Frambozenrosé

Als je gek bent op Aperol Spritz en Lillet vind je deze frambozenrosé vast ook lekker. Niet te verwarren met de standaard rosé, trouwens. Deze frambozenrosé heeft namelijk een klein bittertje en door de Vermout (versterkte en gearomatiseerde wijn) is-ie net wat sterker dan een glas wijn. Een lekker en verfrissend drankje als je de spicy rosé net te pittig vindt.

Je hebt de volgende ingrediënten nodig voor een groot glas. Ingrediënten kun je vermenigvuldigen met het aantal gasten:

45 ml rosé Vermout (bijvoorbeeld van Belsazar)

90 ml kombucha framboos (bijvoorbeeld van Karma of The Gutsy Captain)

5 druppels cocktailbitters

IJsblokjes

Wat frambozen en muntblaadjes ter garnering

Bereiden

Zoals het boodschappenlijstje doet vermoeden, is het niet heel moeilijk om in een handomdraai een frambozenrosé op tafel te zetten. Je hoeft enkel het volgende te doen.

Schenk de rosé in een glas met ijs. Voeg de druppels cocktailbitters toe. Vul aan met de kombucha en roer door. Garneer met een framboos en muntblaadjes. Proost!

Bijkomend voordeel: frambozen zijn (in tegenstelling tot alcohol, dat wel) goed voor je gezondheid. Zo bevatten ze onder andere kalium, dat goed is voor je hart. Zet dus gerust een schaaltje frambozen op tafel naast je zomerdrankje.

Mocht je nog wat frambozen over hebben, bak dan deze heerlijke frambozen tartelettes. Lekker!

Bron: Freundin