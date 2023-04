Toetje van de bakplaat? Voilà, wat dacht je van deze rabarbercrumble met tijm?

Voor 8 personen • 1 kg rabarber

• 200 g suiker

• 200 g bloem

• 150 g boter, op kamertemperatuur

• 6 takjes tijm

• bakplaat met bakpapier

• evt. keukenmachine of mixer met deeghaken Bereidingstijd: 20 min. + 30 min. oventijd.

Kcal.: 700 p.p.

Zo maak je de rabarbarcrumble:

Verwarm de oven voor tot 200 °C.

Snijd de uiteinden van de rabarber en snijd de rabarber in stukken ter grootte van de bakplaat. Halveer dikke stengels rabarber in de lengte.

Verdeel de rabarber over de bakplaat. Bestrooi de rabarber met 50 g suiker.

Kneed in de keukenmachine, met de mixer of met de vinger­toppen de bloem, boter, resterende 150 g suiker en de blaadjes van de takjes tijm tot een kruimelig deeg.

Verdeel de deegkruimels over de rabarber. Bak de crumble in de voor­verwarmde oven in ongeveer 30 min. goudbruin en gaar.

Tip Serveer de rabarber-tijmcrumble lauwwarm of op kamertemperatuur. Lekker met een bol vanilleroomijs of een dot crème fraîche.