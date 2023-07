Recept: ceviche van boterzachte dorade met koriander en citrussalsa

Deze klassieke variant komt het dichtst bij ceviche zoals ze die in Peru eten.

Voor 4 personen • 400 g doradefilet, ontveld, in blokjes van 1x1 cm

• 200 ml limoen-leche de tigre (zie recept)

• 1 bosje koriander, ragfijn gesneden

• ½ rode ui, in fijne snippers

• 60 g gebakken chulpe mais (zie recept)

• 2 el citrussalsa (zie recept)

• 4 el aji amarillo-olie (zie recept)

• Maldon-zout

Extra nodig: blender Bereidingstijd: 15-20 min. Kcal.: 310 p.p.

Doe 360 g dorade in een kom. Pureer de overige 40 g dorade samen met de leche de tigre in een blender helemaal glad. Doe de koriander samen met de helft van de ui en de helft van de mais bij de vis in de kom. Schep de saus uit de blender en de salsa ook in de kom, meng goed zodat alle blokjes vis onder staan en laat 4 min. garen. Roer nog een keer goed door en verdeel het vismengsel over 4 diepe borden. Garneer de ceviche met de rest van de rode ui en de mais, 1 el aji amarillo-olie per bord en een snuf Maldon-zout.

Wat is ceviche?

Ceviche is een authentiek gerecht uit Peru, gemaakt met verse vis in een zure marinade. Deze marinade heeft een basis van limoensap, ui en chili en wordt tijgermelk genoemd. Alle vis is geschikt als ceviche klaar te maken, maar meestal wordt witte, stevige zoutwatervis gebruikt, zoals zeebaars, dorade, zeeduivel, schol en brasem. Maar ook garnalen, coquilles of kreeft kun je heerlijk laten ‘garen’ in tijgermelk.

Fotografie: Ingrid Hofstra en Loulou Roskam