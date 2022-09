Recept: romige orzo met spinazie, venkel en pecorino

Dit heb je nodig: • 4 eieren

• 4 el olijfolie + extra

• 2 sjalotten, fijngehakt

• 1 venkel in blokjes van ca. 2 cm, venkelgroen fijngehakt

• 2 stengels bleekselderij, draden verwijderd, in dunne plakjes

• 2 tenen knoflook, in dunne plakjes

• 1 tl venkelzaad

• 300 g orzo

• 150 ml vermout (of witte wijn)

• 600 ml groente- of kippenbouillon

• 400 g spinazie, gewassen

• 1 citroen, rasp en sap

• 75 g Pecorina Romano Bereiden: 30 min. Kcal.: 395 p.st.

Zo maak je het

Kook de eieren in 6-7 min. zacht, laat ze schrikken onder koud water, pel en halveer ze. Verwarm 4 el olie in een grote pan met dikke bodem en fruit sjalot, venkelblokjes en bleekselderij 6-8 min. al omscheppend zacht. Bak knoflook en venkelzaad 1 min. mee. Doe dan de orzo erbij, schep om en blus af met de vermout. Laat 1 min. verdampen, voeg dan de bouillon toe, breng aan de kook en laat 12-14 min. zacht koken tot de pasta beetgaar is. Roer regelmatig goed om, ook over de bodem. Voeg de spinazie in delen toe en laat slinken. Roer dan het venkelgroen, de citroenrasp en 2 el -sap en de geschaafde kaas erdoor. Verdeel de groene orzo over warme diepe borden, leg er een eitje op en maak af met een extra sliertje olie.

Fotografie: Jan Luijk