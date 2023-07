Honing-mascarpone, abrikozen en pistachenoten op een knapperige bladerdeegbodem.

Yvette van Boven Saskia van Osnabrugge

Voor 8 personen Bodem

• 1 el bloem

• 1 pakje roomboterbladerdeeg (450 g, 10 plakjes), ontdooid

• 1 ei, losgeklopt

• 3-4 el kristalsuiker Vulling

• 50 g roomboter

• 2 el kristalsuiker

• 10 abrikozen, rijp maar stevig, in kwarten

• 50 g pistachenoten, ongeroosterd

• 250 g mascarpone

• 125 ml slagroom

• 50 g poedersuiker

• 2 el honing

• ¼ tl gemalen kardemom Bereidingstijd: 35 min.

Bakken: 25 min.

Kcal.: 325 p.p.

Verwarm de oven voor op 220 °C en bestuif het aanrecht met bloem.

Verwijder de tussenvelletjes van de plakjes bladerdeeg, leg ze recht op elkaar en rol de stapel met een deegroller uit tot een rechthoekige lap van 0,5 cm dik.

Snijd de randjes eventueel bij.

Leg de lap op een vel bakpapier op een bakplaat en prik met een vork heel veel gaatjes overal in het deeg.

Bestrijk het deeg met ei en bestrooi met de suiker.

Bak de bodem in 25 min. diepbruin en gaar in de oven.

Laat de bodem helemaal afkoelen en leg hem op een grote (brood)plank.

Smelt intussen voor de vulling de boter in een sauteerpan op middelhoog vuur.

Strooi de suiker in de boter en bak tot de suiker begint te smelten.

Verdeel de abrikozenkwarten in een enkele laag op de gesmolten suiker en bak tot ze aan beide kanten lichtgekleurd en zacht zijn (keer ze voorzichtig met 2 eetlepels). Als het niet past, bak ze dan in porties. Laat ze afkoelen op een bord.

Bak de pistachenootjes in dezelfde pan 2 tot 3 min. tot ze allemaal een laagje karamel hebben.

Schep de nootjes uit de pan, laat afkoelen en hak ze grof.

Doe de mascarpone, slagroom, poedersuiker, 1 el honing en alle kardemom in een kom en mix tot de room stijf wordt en pieken begint te vormen. Klop niet te lang!

Schep royaal room over de afgekoelde taartbodem.

Verdeel de gebakken abrikoospartjes over de room, bestrooi met de gehakte nootjes, druppel de rest van de honing erover en serveer meteen.

Styling: Annemieke Paarlberg | Foodstyling: Ajda Mehmet | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.M.V.: De Bijenkorf, Dille & Kamille, Eland en van der Helst, Keramiek van Karen Knispel, Zara Home