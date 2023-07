Recept voor pulpo: krokante octopuspuntjes met dorade & pittige kruidensalsa

Als je de puntjes van de pulpo-poten krokant bakt, geeft dat een extra bite.

Voor 4 personen • 200 g doradefilet, ontveld, in blokjes 1x1 cm

• 200 ml limoen-leche de tigre (zie recept)

• 4 gegaarde pulpo-poten (zie recept), in blokjes 1x1 cm

• 1 bosje koriander, grofgesneden

• 60 g gebakken chulpe mais (zie recept)

• 1 rode ui, in snippers

• chilivlokken, naar smaak Bereidingstijd: 25 min. Kcal.: 230 p.p.

Doe 180 g van de dorade in een kom. Pureer de overige 20 g dorade samen met de leche de tigre in een blender helemaal glad. Houd de puntjes van de pulpo apart, meng de rest met de dorade in de kom. Schep de saus uit de blender, de koriander, de helft van de mais en de helft van de ui er doorheen en laat de vis 4 min. garen. Verdeel alles over 4 borden, leg de overgebleven rode ui en chulpe mais erop, voeg chilivlokken toe en laat even intrekken. Bak intussen de pulpo-puntjes knapperig in een pan met wat olie. Garneer de borden met de gebakken pulpo-puntjes en serveer meteen.

Fotografie: Ingrid Hofstra en Loulou Roskam