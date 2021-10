pompoenpitten Beeld GettyImages

Recept: zó kun je het beste je overgebleven pompoenpitten roosteren

Het is weer herfst en dat betekent dat we weer volop koken met pompoen! Deze gele of oranje rakkers met het smaakvolle, zachte vruchtvlees, bevatten echter vaak pitten die je niet nodig hebt voor je gerecht. Gelukkig is er een oplossing voor. Je kunt ze namelijk heel makkelijk zelf roosteren om er een heerlijke snack of garnering voor salades en soepen van te maken.