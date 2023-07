Recept: zomerse bladerdeegschuitjes met rood fruit

Citroencrème en rood fruit, zomerser wordt het niet. Zien ze er niet prachtig uit?

Yvette van Boven Saskia van Osnabrugge

Voor 8 taartjes Bodem

• 1 rol bladerdeeg (300 g)

• 1 ei, losgeklopt Vulling

• 1 blikje gecondenseerde melk à 400 ml

• Sap van 3 citroenen

• Fijne rasp van 1 citroen

• 2 grote eierdooiers + ei dat over is van het deeg, losgeklopt

• Zout

• 250 g rood fruit: bessen, frambozen, kersen

• 2 el suiker Bereidingstijd: 30 min.

Bakken: 25 min.

Afkoelen/opstijven: 2 uur.

Kcal.: 325 p.st.

Verwarm de oven voor op 220 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier.

Rol het deeg uit, snijd de lap in 8 rechthoeken en leg die op het bakpapier.

Kerf de lapjes met de botte kant van een mes op 1 cm van de rand licht in zodat een lijst ontstaat.

Bestrijk de randen van de taartjes met losgeklopt ei.

Bak ze 15 min. in de oven, haal ze er dan uit om af te koelen en verlaag de oventemperatuur naar 160 °C.

Klop de gecondenseerde melk samen met het citroensap (houd 1 el achter), de citroenrasp, de eierdooiers + restant ei en een snuf zout tot een egaal mengsel.

Druk de binnenkant van de afgekoelde taartjes (het gebied binnen de lijst) iets in, die zal bij het voorbakken een beetje omhoog zijn gekomen.

Vul alle taartjes met de citroencrème, zet ze in de oven en bak nog 20-25 min. tot de vulling is gestold maar nog niet kleurt.

Laat de taartjes circa 2 uur helemaal afkoelen en opstijven op het aanrecht.

Bestrooi het fruit met 2 el suiker en het achtergehouden citroensap en laat 30 min. marineren.

Verdeel al het fruit over de taartjes en serveer meteen.

Styling: Annemieke Paarlberg | Foodstyling: Ajda Mehmet | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.M.V.: De Bijenkorf, Dille & Kamille, Eland en van der Helst, Keramiek van Karen Knispel, Zara Home