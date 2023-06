Voor 4 personen

• 2 Libanese broden

• arachideolie (of andere olie) om in te bakken

• sumak

• zeezout

• 3 el olijfolie

• 3 el granaatappelmelasse (of stroperige balsamico en wat extra citroensap)

• ½ citroen, sap

• 2 kropjes little gem, in repen

• 4 Libanese komkommers (snoep-komkommers), in dunne schijfjes

• 500 g watermeloen, in blokjes

• 400 g lekkere tomaten, in blokjes

• klein bosje (15 g) platte peterselie, fijngesneden

• klein bosje (15 g) munt, fijngesneden

Bereidingstijd: 25 min. Kcal: 300 p.p.