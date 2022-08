Restje groente over? 8x lekkere recepten voor frittata

Frittata kun je vergelijken met een omelet, maar dan met lekker veel vulling.

Zo maak je frittata

Frittata is makkelijk om te maken. Naast verschillende restjes groenten heb je eieren, melk, kruiden naar smaak en olijfolie nodig. Bak de groenten en kruiden in een koekenpan met olijfolie en klop de eieren los met wat melk. Schenk het eimengsel op de groenten en laat het met de deksel op de pan op heel laag vuur in ongeveer tien minuten stollen.

Leg vervolgens een groot bord op de pan, keer de frittata om op het bord en laat het weer in de pan glijden. Bak de frittata nog zo’n twee minuten goudbruin en knapperig op middelhoog vuur. Snijd op een bord de frittata in stukken en serveer het met een frisse salade.

Vulling

Je kunt natuurlijk eindeloos variëren met de vulling. Je kunt vrijwel iedere groente toevoegen en vaak wordt er ook ricotta, Boursin of Parmezaanse kaas aan het gerecht toegevoegd. Inspiratie nodig? We verzamelden acht lekkere recepten voor frittata voor je.

Recept voor frittata met...

Courgette en paprika

De frittata met courgette, lente-ui en paprika van Brenda Kookt staat binnen vijftien minuten op tafel.

Aardappel en Parmezaanse kaas

Aardappels van je AVG’tje over? The Petite Cook laat zien hoe je er een echte Italiaanse frittata van maakt.

Gekarameliseerde ui, Gruyère kaas en ricotta

De frittata van Yes to Yolks is alleen geschikt voor echte kaasliefhebbers. Moet je nog wat uien en kaas kwijt? Dan is dit recept iets voor jou.

Artisjok en spinazie

Spinazie komt vaak in grote zakken, maar helaas is het beperkt houdbaar. Kelli van The Kitchnn weet wel raad met die overgebleven spinazie.

Vegan frittata

Dat je voor frittata geen dierlijke producten nodig hebt, bewijst The Simple Veganista. In plaats van eieren en melk gebruikt zij tofu en aardappelen.

Doperwten in ricotta

Ciao! Cucina by Elena heeft een heerlijk authentiek recept met (bevroren) doperwten en ricotta.

Worst en paprika

Naast groenten kun je ook vlees toevoegen aan je gerecht. Feed me Phoebe voegt er wat Italiaanse worsten van kip of kalkoen aan toe.

Zoete aardappel en spinazie

De overgebleven aardappelen die liggen te verpieteren van de zoete aardappelsoep kun je ook gewoon kwijt in je frittata. Lekker en Simpel ging je al eens voor.

De plaattaart met cherrytomaatjes van Libelle’s Chanan is nog zo’n lekker zero waste-recept:

Bron: Pinterest