Restjes bewaren in de koelkast? Dít is hoelang ze goed blijven

Zo kun je er écht nog van genieten en voorkom je ook nog eens onnodige voedselverspilling!

Binnen welke tijd moet het eten worden gekoeld?

Om restjes eten zo lang mogelijk goed te houden, moeten zowel afhaalmaaltijden als gekookt voedsel binnen twee uur na het koken worden gekoeld. De wetenschappelijke redenering achter deze richtlijn zit hem in het feit dat ongekoeld eten na twee uur de temperatuurgevarenzone zal bereiken.

Dat is een probleem, omdat deze temperaturen ziekteverwekkende bacteriën de kans geven om te groeien en zich te vermenigvuldigen. Hierdoor neemt het risico op door voedsel overgedragen ziekten toe.

Ook is het goed om te weten dat er ook restjes zijn die vóór de richtlijn van twee uur moeten worden gekoeld. Dit geldt voor eten dat boven een temperatuur van 90 graden is bereid. Deze temperatuur kan namelijk leiden tot snellere bacteriegroei en uiteindelijk tot grotere aantallen ziekteverwekkende bacteriën.

Hoe kun je restjes het beste bewaren?

Naast het tijdig koelen van restjes is het ook belangrijk om restjes op de juiste manier te bewaren. Dit verkleint de kans dat ze in de koelkast alsnog bederven. Je kunt de restjes daarom het beste in luchtdichte bakjes gemaakt van glas of plastic doen. Heb je die niet bij de hand, dan kun je ze ook stevig in huishoudfolie wikkelen.

Uitzonderingen op de regel

Er zijn enkele uitzonderingen op de regel. Sommige zeevruchten zijn minder dan drie dagen houdbaar. Voorbeelden hiervan zijn vette vis (zoals makreel en tonijn) en inktvis, die beide tot drie dagen houdbaar zijn. Daarentegen kunnen voedingsmiddelen zoals gekookte boerenham of spek juist langer mee, namelijk ongeveer zeven dagen.

Houdbaarheidsduur van verschillende restjes

Om het je wat makkelijker te maken om restjes te kunnen bewaren, zetten we doorgaans veel bewaarde restjes voor je op een rijtje.

Gekookte kip: 3 tot 4 dagen

Pizza: 3 tot 4 dagen

Gekookt gehakt: 1 tot 2 dagen

Gekookt spek: 1 week

Gekookte rijst: 3 tot 4 dagen

Gekookte pasta: 3 tot 4 dagen

Pastasaus: 1 tot 2 dagen

Hardgekookte eieren: 1 week

Aardappels: 3 tot 4 dagen

Soep: 3 tot 4 dagen

Sla met slasaus: 1 tot 2 dagen

Lasagne: 1 tot 2 dagen

Restjes bewaren in de vriezer

Als je denkt dat je de gekoelde restjes niet binnen drie tot vier dagen opeet, kun je ze het beste in de vriezer leggen. Hier blijven restjes voor onbepaalde tijd veilig, maar ze hebben de beste smaak en textuur als je ze binnen drie tot vier maanden opeet.

De vriezer is onze beste vriend: je kunt je brood, groenten, vleeswaren en kliekjes er veel langer in bewaren dan de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat. Míts je de juiste tips en trucs kent.

