Rijkgevulde linzensalade met sinaasappel

Voor 4 personen

• 200 g tuinerwten (vers of diepvries)

• 2 blikken (à 400 g) linzen, afgespoeld, uitgelekt (of 500 g gekookte Du Puy linzen)

• 1 tl gemalen komijn

• 1 teen knoflook, geraspt

• 1 rode ui, in ringen

• 1 sinaasappel, rasp en sap

• 4 el rodewijnazijn

• 5 el olijfolie van goede kwaliteit

• zeezout

• versgemalen zwarte peper

• 4 sinaasappels, geschild en in dunne schijfjes

• 4 snackkomkommers, in linten geschaafd

• 300 g dungesneden rosbief óf Hollandse geitenkaas

• 100 g walnoten, kort geroosterd en grof gehakt

• 15 g dille, grof gehakt

Bereiden: 20 min. Kcal.: 475 p.p.

(berekend met rosbief)