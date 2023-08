Rijst-bonensalade met spicy limoendressing

Voor 4 personen

Voor de salade

• 250 g panklare zilvervliesrijst (bijvoorbeeld Lassie, een restje gekookte rijst kan ook)

• 400 g zwarte bonen of kidneybonen in blik, afgespoeld en uitgelekt

• 300 g mais uit pot of blik, afgespoeld en uitgelekt

• 1 rode paprika of 2 puntpaprika’s, in kleine blokjes

• 150 g feta, verkruimeld



Voor de dressing

• 1 rijpe avocado, alleen het vruchtvlees

• 1 teentje knoflook

• klein bosje (15 g) koriander, grofgehakt (bewaar wat voor garnering)

• 1 limoen, rasp en sap

• 1 groene jalapeñopeper, zaadjes verwijderd voor een mildere dressing

• zeezout en versgemalen peper



En verder

• 80 g naturel tortillachips, voor erbij of erover

Bereiden: 10 minuten Kcal: 550 p.p.