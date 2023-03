Rijstwafels vs. brood: wat bevat meer calorieën?

Je kunt ze lang bewaren, beleggen naar smaak én ze zouden ook nog eens veel gezonder zijn dan die oude vertrouwde snee brood. Rijstwafels lijken snel aan populariteit te winnen, maar wanneer je een snee brood écht eens gaat vergelijken met rijstwafels, dan blijkt dat niet helemaal terecht te zijn.

Verschillen

Een snee volkoren brood bevat namelijk 85 calorieën, 2,3 gram vezels en 1 gram vet terwijl 3 rijstwafels (die je zou eten om een boterham te vervangen) 90 calorieën, 0,7 gram vezels en 1 gram bevatten. Qua calorieën zijn de verschillen dus niet zo groot, maar een boterham bevat wel meer vezels en eiwitten waardoor je ook eerder het idee zal hebben dat je vol zit. Daardoor is de kans dat je gaat snacken minder groot als je luncht met brood dan wanneer je net 3 rijstwafels hebt gegeten. Dat brood dik maakt, is dan ook meteen een fabel die we uit de wereld kunnen helpen.

De favoriete tussen-de-middag-hap in veel Nederlandse huishoudens: de boterham.

Bron: Personal Body Plan