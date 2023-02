Net als oma

In Oma’s stamp- en stoofpotjes delen oma’s en opa’s persoonlijke verhalen en authentieke recepten, van klassiekers als andijvie- en boerenkoolstamp met opa’s jus tot Indonesische rendang en Pakistaanse dahl. Van elk verkocht boek gaat één euro naar Stichting Oma’s Soep, die jong en oud in heel Nederland samenbrengt om eenzaamheid te bestrijden.

Uitgeverij Becht € 21,99 via bol.com en bruna.nl