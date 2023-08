Romige gazpacho met kip en cannellini

De extra voedzame variant van de bekende Spaanse koude soep, met een scheutje room, witte boontjes en gerookte kip.

Yvette van Boven Oof Verschuren

Voor 4 personen • 1 dikke snee wit brood, zonder korst

• 1 teentje knoflook, uit de pers

• 1 avocado, schoon en in blokjes

• 2 komkommers, zaadlijsten verwijderd en in blokjes

• bosje peterselie (zeg 20 g)

• 1 groene peper, zaadlijsten evt. verwijderd

• 250 ml yoghurt

• 125 ml slagroom

• 2-3 el wittewijnazijn

• 50 ml olijfolie extra vergine

• zout en peper naar smaak Topping

• ca. 300 g gerookte kipfilet (bijv. AH Scharrel gerookte kipfilet), geplukt in reepjes

• 1 blik (ca. 400 g) cannellinibonen, afgespoeld en uitgelekt

• bosje (15 g) dille, grof gehakt

• 2 stelen bleekselderij, in heel fijne blokjes

• 2 el pompoenpitten, kort gepoft in een droge koekenpan Bereiden: ca. 15 min. Koud laten worden: ca. 1 uur. Kcal: 510 p.p.

Giet 100 ml water in een diep bord en week het brood er een minuut of 5 in.

Doe het natte brood in een keuken- machine of liever nog een blender.

Voeg de knoflook, avocado, komkommers, peterselie en het pepertje toe.

Maal alles mooi glad, dit duurt even, maal het dus goed door.

Giet de yoghurt, room en wittewijnazijn er al kloppend bij.

Giet op het laatst langzaam de olijfolie erdoor.

Breng de soep pas op smaak met zout en peper als alle ingrediënten volledig gemengd zijn.

Zet het dan nog even in de koelkast, zeg 1 uurtje, om volledig koud te worden.

Schenk voor het serveren de soep in diepe borden.

Verdeel de kipreepjes, witte bonen en bleekselderijblokjes erover en bestrooi met dille en pompoenpitten.

Dien meteen op.

Styling: Nanouk Souren van Ramshorst | Foodstyling: Oscar de Lint | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.m.v. greatbygreet.com, corinnevanbaast.nl