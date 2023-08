Romige panna cotta met kokos & mango

Mango en kokos geven een zalige tropische smaak aan dit zomerse toetje van Italiaanse oorsprong. De ideale afsluiter van een zomeravond.

Valentijn Dirks Saskia Lelieveld

Voor 4 personen

• 400 ml kokosmelk

• 200 ml volle melk

• 1 vanillestokje, merg eruit geschraapt met een mesje

• 3 el suiker

• ½ tl gemalen kardemom

• 5 blaadjes gelatine 8 g, geweekt in koud water

• 100 g geraspte kokos

• 3 el lichte basterdsuiker

• 1 rijpe mango, geschild en gesneden in dunne plakjes Bereiden: 15 min + 3 uur stijven. Kcal: 525 p.p.

Doe de kokosmelk, volle melk, vanille, suiker en kardemom in een steelpan en verhit op middelhoog vuur tot tegen de kook aan. Haal van het vuur. Neem de gelatineblaadjes uit het water, knijp het overtollige vocht eruit en roer ze met een garde door het kokosmelkmengsel. Schenk het mengsel in een maatbeker en giet het in vormen of glazen naar wens. Zet in de koeling voor minimaal 3 uur om op te stijven.

Verhit de gemalen kokos ondertussen in een koekenpan op laag vuur tot goudbruin. Pas op, want dit kan snel verbranden. Haal uit de pan en bewaar in een luchtdichte pot of vershoudbakje.

Verhit de basterdsuiker met 2 el water in een koekenpan op middelhoog vuur tot de suiker is opgelost en het iets is ingedikt, circa 5 min. Doe de gesneden mango erbij en roer voorzichtig door het suikermengsel. Haal van het vuur en zet apart.

Kiep de panna cotta ondersteboven op een schaaltje of serveer het in het glas. Lepel wat van de gekaramelliseerde mango erover en bestrooi met de geraspte kokos.

Tropisch toetje

Leuk als afsluiter: speel een spelletje. Van 30 Seconds tot mikado of Twister. Plezier gegarandeerd.

Styling: Annemieke Paarlberg | M.m.v.: Arket, H&M, elandenvanderhelst.nl (servies), Zara Home (tafelkleed), Fermob (stoelen), Kwantum (kussens en mandjes)