Voor 4 personen:

• 400 g korte pasta, zoals penne

• 1 ui, gesnipperd

• 2 el olijfolie

• 4 portobello’s, in kleine blokjes

• 50 g kastanjechampignons, in kleine blokjes

• zeezout en versgemalen zwarte peper

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 1 tl gerookt paprikapoeder

• 1 tl gedroogde tijm (of de blaadjes van 3 à 4 takjes verse)

• 75 g verse geitenkaas

• 75 ml room

• 50 g walnoten, kort geroosterd en fijngehakt

Bereidingstijd: 20 min. Kcal.: 585 p.p.