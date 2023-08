Romige ricotta-kokostaartjes met ananas

De kokos en de ananas maken deze ricottataartjes een tropische verrassing. Geloof ons, je wilt nooit meer iets anders.

Jacqueline Pietrowski Alan Jensen

Voor 4 kleine taartjes (of 1 grotere van 18 cm) Bodem

• 75 g boter

• 200 g Oreo Double Creme koekjes

• 100 g kokosrasp Vulling

• 6 blaadjes gelatine

• 200 ml dikke kokosmelk

• 3 bakjes ricotta

• 75 g geraspte kokos

• 4 el poedersuiker Garnering

• ½ ananas

• 2 el gesmolten boter

• 2 el geroosterde kokosflakes

• honing Verder nodig

• 4 springvormpjes ca. 10 cm (of 1 grote van 18 cm)

• bakpapier

• folie

• grillpan Bereidingstijd: 10 min. Wachttijd: 30 min. of 1 nacht Kcal.: 950 per taartje

Smelt de boter en doe deze met de koekjes en de kokosrasp in de mengkom van de keukenmachine. Maal tot een fijn koekjesdeeg. Bekleed de vormpjes met bakpapier, verdeel het koekjesmengsel op de bodem en druk goed aan. Laat 30 min. opstijven in de koelkast.

Week de blaadjes gelatine 10 min. en verwarm de kokosmelk, haal de pan van het vuur en voeg de uitgeknepen gelatineblaadjes toe. Laat afkoelen. Mix de ricotta 4 tellen met de kokosrasp en de poedersuiker. Voeg de helft van het ricottamengsel toe aan de kokosmelk en schep om. Voeg dit mengsel toe aan de rest van het ricottamengsel. Mix maximaal 3 tellen. Schep het mengsel in de vormpjes, dek af met folie en zet 30 min. in de koelkast. Kwast dunne plakken ananas in met gesmolten boter, gril ze aan beide zijden en leg op elk taartje een plak. Garneer met kokosflakes en honing.

Productie en styling: Cyn Ferdinandus