Salade van kruidige couscous met vijgen & ham

Gek op vijgen? Dan wordt dit je nieuwe go to recept. Deze snelle salade met vijgen zet je in een handomdraai op tafel.

Ans de Vree Sigurd Kranendonk

Voor 4 personen • 300 g parelcouscous

• 50 g rucola of veldsla

• 6 verse vijgen, in stukken

• 8 plakken parmaham of andere rauwe ham

• 1 grote bol mozzarella

• 25 g bruine amandelen

• zeezout en versgemalen peper

• 20 g witte amandelen, grof gehakt Voor de dressing

• 10 g basilicum

• 100 ml extra vierge olijfolie

• 3 el citroensap Bereidingstijd: 30 min. Kcal.: 766 p.p.

Zo maak je deze salade met vijgen:

Kook de couscous volgens de gebruiksaanwijzing. Giet af, spoel koud af en laat uitlekken.

Maal de ingrediënten voor de dressing in een keukenmachine tot een egale dressing. Breng op smaak met zout en peper.

Meng de couscous met de rucola, verdeel over 4 borden en beleg met de vijgen, ham en mozzarella.

Besprenkel met de dressing, strooi de amandelen erover en serveer.

Styling: Hanna van den Bos