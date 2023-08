Sandwich met erwtenspread & feta

Dat je wel eens wat anders wil dan hummus, begrijpen we. Deze heerlijke erwtenspread op brood is mmmmm....

Valentijn Dirks Saskia Lelieveld

Voor 4 personen Doperwtenspread

• 450 g doperwten, diepvries of vers

• 10 g peterselie, grof gehakt

• 10 g munt, grof gehakt

• 1 tl mosterd

• 3 el olijfolie

• rasp en sap van een halve citroen Geklopte feta

• 125 g zure room

• 300 g feta

• sap van een halve citroen

• 1 el honing Dukkah

• 100 g hazelnoten, kort geroosterd in de oven

• 5 el sesamzaadjes

• 1 tl venkelzaadjes

• 1 el korianderzaadjes

• 1 tl komijnzaadjes

• ½ tl paprikapoeder

• ½ tl zeezoutvlokken Overig

• 1 zuurdesem- of ander rustiek brood, in plakken gesneden

• 2 el olijfolie

• ½ tl zeezoutvlokken

• klein bosje witpuntradijs of rode radijs, in dunne plakjes gesneden met een mandoline of scherp mes

• 1 bakje tuinkers Bereiden: 30 min. Kcal: ca. 850 p.p.

Breng een pan gezouten water aan de kook en kook de doperwten beetgaar. Giet af en spoel af met koud water. Doe alle ingrediënten voor de doperwtenspread in een keukenmachine en pulseer tot een grof mengsel. Zet in de koelkast tot gebruik.

Spoel de keukenmachine af, doe alle ingrediënten voor de geklopte feta erin en maal tot een glad mengsel. Zet in de koelkast tot gebruik.

Verwarm de oven voor op 200 ºC. Besprenkel het zuurdesembrood met 2 el olijfolie en strooi het zeezout erover. Bak 10 min. of tot goudbruin. Zet apart

Maak ondertussen de dukkah. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur. Verwarm de sesamzaadjes, venkelzaadjes, korianderzaadjes en komijnzaadjes tot ze beginnen te geuren en de sesamzaadjes net beginnen te kleuren. Haal van het vuur en combineer met de rest van de ingrediënten in een vijzel of keukenmachine. Maal tot een semi-grof mengsel. Zet apart.

Beleg het geroosterde brood met de doperwtenspread, geklopte feta, radijs en bestrooi met de dukkah en tuinkers.

