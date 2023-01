Sappige kipsaté met kruidenrijst

De pittige zoetzure saus is verslavend lekker bij deze sappige kip uit de oven. Houd je kip en saus over, maak dan morgen deze heerlijke lunchbowl.

yvette van boven Eric van Lokven

Voor 4 personen • 750 g kippendij, in stukken

• satéprikkers, voorgeweekt in water Saus

• 75 ml ketchup

• 1 tl tabasco

• 75 ml azijn

• 3 el scherpe mosterd

• 3 teentjes knoflook, fijngehakt

• 2-3 el bruine suiker

• 2-3 el sesamolie

• 2 el lichte sojasaus

• limoensap Kruidenrijst

• 3 eieren

• 3-4 el lichte sojasaus

• 2-3 el sesamolie

• 2 el zonnebloemolie

• 2 bossen bosui, in fijne ringen

• 550 g zilvervliesrijst (ongekookt gewicht), bereid volgens de aanwijzingen op de verpakking

• 1 bosje (15 g) bladselderij, gehakt

• 1 bosje (15 g) bladpeterselie, gehakt

• zeezout en versgemalen zwarte peper Bereidingstijd: 35 min. Kcal: 380 p.p.

Zo maak je kipsaté met kruidenrijst:

Verwarm alle ingrediënten voor de saus in een steelpan en laat 10 min. op laag vuur inkoken tot de saus iets dikker wordt.

Proef en voeg naar smaak extra suiker of zuur en een snuf zout toe.

Schep de helft van de saus in een kommetje.

Meng de rest van de saus met de stukken kip.

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Rijg de stukken kip aan de prikkers en leg deze op een met bakpapier beklede bakplaat.

Bak de spiesjes 20-25 min. in de oven tot ze mooi gaar zijn, keer ze halverwege.

Klop intussen de eieren los met de sojasaus en sesamolie.

Verhit de zonnebloemolie in een grote wok of hapjespan en wok op hoog vuur de bosui 2 min.

Giet het ei erbij en bak op hoog vuur al roerend tot het stolt.

Schep de gekookte rijst erdoor en roerbak tot alles door en door heet is. Proef en breng eventueel extra op smaak met sojasaus.

Schep op het laatst de groene kruiden erdoor.

Verdeel de helft van de rijst over 4 borden, leg iets meer dan de helft van de kipspiesjes erbij en schep er wat extra saus over.

Serveer met groene groenten, zoals gestoomde of geblancheerde bimi, sugarsnaps of sperziebonen.

Styling: Ingrid van Kuringen | Foodstyling: Noor Boers | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.M.V.: Cor Unum Keramiek, H&M Home, La Folie Antiek, Piet Hein Eek-winkel, Van Manen aan Tafel