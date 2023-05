Schillen, pitten en kroontjes? Met dít 'groenafval' kun je gewoon koken

Schillen, pitten, steeltjes en kroontjes gooien we meestal als eerste weg tijdens het koken. ‘Schoongemaakte’ groente ziet er nu eenmaal fris uit en vaak is het ook een kwestie van gewenning. Zonde eigenlijk, want van veel groente en fruit zijn vrijwel alle delen eetbaar.

Gezond afval

Juist ‘groenafval’ zoals schillen zit bomvol vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen. Ongeveer de helft van de hoeveelheid vezels van een aardappel zit in de schil, bijvoorbeeld. Bespaar jezelf dus tijd en afval én pik wat extra vitamientjes mee, door zo veel mogelijk van je groenten en fruit te verwerken in je gerechten.

1. Uienschillen

Uienschillen zijn ware smaakmakers voor stoofpotjes, sauzen en bouillons. Ze bevatten antioxidanten, vezels en vitamine A, C en E. Maak de uien goed schoon en verwijder de schillen. Gooi ze bij je gerecht en laat ze even meepruttelen. Vergeet ze vervolgens niet te verwijderen, want door de papierachtige textuur zijn ze niet bepaald lekker. Ook kun je uienschillen malen tot een poeder en dit gebruiken om je gerechten mee op smaak te brengen.

2. Aardbeien

De groene blaadjes van een aardbei kun je prima eten. Ze smaken een beetje als spinazie, maar dan licht bitter. De kroontjes zouden gewrichtspijn verlichten en goed zijn voor de maag en darmen, maar dan moet je er waarschijnlijk flink wat eten. Een ander voordeel is dat aardbeien zonder kroontjes sneller hun smaak en vitaminen verliezen. Alle reden dus om de vrucht intact te laten.

3. Bloemkool en broccoli

Snijd jij altijd de roosjes van je bloemkool en broccoli, maar gooi je de rest weg? Niet nodig. De stammen van deze groenten zijn net zo eetbaar als de rest. Snijd ze daarom in stukjes en kook of bak ze mee met de rest. Ook de bladeren van een bloemkool en broccoli zijn voedzaam en lekker: rooster, roerbak of blend ze door je smoothie, bijvoorbeeld.

4. Pompoen

Van het vruchtvlees van een pompoen maken we graag soepen, puree's en spreads en ook de pitten gebruiken we veel, in bijvoorbeeld salades en brood. Pompoenpitten bevatten antioxidanten, magnesium, zink en vetzuren, die allemaal helpen om je hart gezond te houden. Wat je misschien nog niet wist, is dat je de schil van een pompoen ook gewoon kunt eten. Dit geldt echter niet voor alle pompoensoorten, dus controleer dit even van tevoren.

5. Wortels

De blaadjes van wortels snijden we vaak af en daarmee is wortelloof min of meer een vergeten groente. Je kunt er namelijk van alles mee doen. Eet het door je salade, voeg het toe aan een (wittewijn)saus of maak er een pesto van. Hetzelfde geldt voor de loof van andere knolgewassen, zoals bietjes en radijsjes.

