Schimmel op voedsel: kun je dit nog eten of moet je de hele verpakking weggooien?

Als je een doosje aardbeien of frambozen koopt, zitten daar weleens beschimmelde exemplaren tussen. Gooi je dan alleen die slechte vruchtjes weg of meteen het hele bakje?

Omdat schimmel in combinatie met sommige producten kan leiden tot voedselvergiftiging en in het ergste geval zelfs kankerverwekkend kan zijn, is het verstandig om te weten wanneer het gevaarlijk wordt. Want waar kun je nou nog een stukje afsnijden en wat is beter om echt weg te doen?

Het hele bakje wel of niet weggooien?

Wees niet gelijk bang voor schimmel, want vergeet niet dat paddenstoelen ook gewoon schimmels zijn. “In zekere zin zijn die schimmels op je aardbei kleine paddenstoelen”, zegt professor Barbara De Coninck van de Katholieke Universiteit Leuven, gespecialiseerd in plantenziekten, tegen het AD.

Een aardbei of framboos loopt vaak schimmel op door kneuzingen of kleine barstjes in de vrucht. Dit is een voedingsbodem voor de schimmel. “De vochtigste omgeving waar de schimmel zich in kan ontwikkelen is onderaan in het bakje, waar de vruchten het meest gekneusd kunnen geraken.” Check de vruchten onderin het bakje dus goed. In de koelkast zal de verspreiding iets trager gaan, maar ook daar kan de schimmel overleven. Het is daarom slim om gelijk bij aankoop alles goed te checken en de beschimmelde exemplaren eruit te vissen. “Ook de exemplaren die tegen de beschimmelde stukken lagen, bestudeer je het best even grondig”, zegt De Coninck. Vervolgens kun je de overgebleven vruchten goed wassen. Doe dit wel alleen als je van plan bent ze gelijk te eten. Laat je het bakje nog even in de koelkast staan? Was ze dan nog niet. “Zo creëer je opnieuw een vochtige omgeving waarin nieuwe schimmels zich sneller ontwikkelen.”

Déze producten met schimmel gooi je weg

Toch zijn er ook voedingsmiddelen die je meteen weg moet gooien als je schimmel ontdekt, namelijk:

Vlees, stoofschotel en stamppotten, gekookte rijst of pasta mogen meteen richting de kliko als er schimmel op staat. 2 Vleeswaren in het algemeen. Zonde, maar ook bij brood, koekjes en gebak is het niet meer verstandig om de schimmel eraf te halen. De schimmel kan zich namelijk ontzettend snel verspreiden bij dit soort voedsel. Groenten en fruit met veel vocht, zoals komkommers, perziken en tomaten zijn ook niet schimmelbestendig. En, je zult het misschien niet geloven, maar zelfs schimmelkazen kunnen schimmelen. Brie en camembert gooi je dus ook beter in de prullenbak als ze gaan schimmelen boven op de schimmel. Roomkaas, hüttenkäse, plakjes of geraspte kaas. Yoghurt en zure room zijn niet erg lekker meer met schimmel en het is daarnaast ook niet gezond om nog op te eten. Bij schimmel op jam en compotes (zoals appelmoes) komt er zelfs een giftige stof vrij: mycotoxinen. Daar zit niemand op te wachten. En als laatste: noten, pindakaas, notenpasta’s en peulvruchten. Ze zijn namelijk gemaakt zonder conserveermiddelen en daarom erg vatbaar voor schimmels.

Dít kun je nog wel eten

Je zult misschien denken: blijven er nog producten over die ik wél kan blijven eten ondanks dat er een beetje schimmel op zit? Gelukkig wel!

In het geval van kleine plekken op groenten en (hard) fruit waar niet veel vocht in zit. Bijvoorbeeld kool, wortel en paprika. Bij een sinaasappel is het belangrijk dat je 2,5 centimeter afsnijdt. Gelukkig zijn er ook nog kazen waarbij een beetje schimmel niet zo erg is. Bij een harde kaas groeit de schimmel namelijk aan de buitenkant, zo kom je dus niet voor verrassingen te staan als je een hap neemt. Let er wel op dat je ook hier 2,5 centimeter van een stuk afsnijdt. Blauwschimmelkazen, zoals roquefort, gorgonzola en stilton werken eigenlijk hetzelfde als gewone harde kazen. Op houdbare producten is het zelfs normaal om een beetje schimmel te hebben, al klinkt het niet erg aangenaam. Bij gedroogde worst of ham kun je dus plekjes gewoon wegsnijden of afborstelen. En dan natuurlijk niet meer denken aan die schimmel en heerlijk genieten!

Wat gebeurt er als je per ongeluk schimmel eet?

Het kan niet veel kwaad als je een keer een beschimmelde vrucht eet. Al zal het niet heel lekker smaken, aangezien dat stukje simpelweg gewoon rot is. Let wel op bij kleinere kinderen, mensen met immuunziektes of als je allergisch bent voor schimmels. En pas op bij heel zacht en waterig fruit. Die schimmel kan in het hele exemplaar doordringen, ook al zien we dat nog niet langs de buitenkant.

Ook granen kunnen schimmels bevatten die stoffen produceren die voor de mens giftig zijn. In grote hoeveelheden kunnen die ziektes veroorzaken. “Voor appels geldt hetzelfde. Een klein vlekje kan je nog wegsnijden, maar bij grote bruine vlekken gooi je die appel maar beter weg.”

Bah! Ook in de koelkast kan schimmel ontstaan. Daar wil je natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Met dit huismiddeltje is jouw koelkast in een mum van tijd weer spic en span:

Bron: Gezondheidsnet, AD