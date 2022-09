Simpel recept: déze bagel bak je met slechts 2 (!) ingrediënten

Dit heerlijke recept gaat niet voor niets heel internet rond.

Volop variaties

Of je ze nu als ontbijt of lunch eet, bagels kunnen eigenlijk altijd. Dat komt doordat je ze kunt beleggen met zowel zoet als hartig, waardoor je kunt blijven variëren. Ooit weleens zelf bagels gemaakt? Het is supersimpel en je hebt er maar twee ingrediënten voor nodig.

Gat in de bagel

Enig idee waarom een bagel een gat in het midden heeft? Dat heeft te maken met het verkopen van de bagels. Marktkoopmannen boorden vroeger in ieder broodje een gat, om ze makkelijker te kunnen presenteren. Ze regen de bagels vervolgens aan touwen of aan stokken. Op die manier konden ze de bagels ook aan de gevels van hun winkels hangen. Ideaal! Tegenwoordig is het gat vrij nutteloos, maar het ziet er natuurlijk wel leuk uit. Híer lees je nog meer feitjes over bagels.

Je zou zeggen dat donuts om dezelfde reden een gat in het midden hebben, maar niets is minder waar. Je leest hier waarom een donut een gat heeft.

Zo maak je zelf bagels

Ingrediënten

Voor twee bagels

250 gram Skyr (of Griekse yoghurt)

250 gram (zelfrijzend) bloem

Je zou wat bakpoeder toe kunnen voegen voor een wat luchtiger deeg. Klop een eitje en smeer de bagels in voor een mooi, goudbruin resultaat. Uiteraard kun je de bagels wat specialer maken door wat kruiden, granen of eidooiers toe te voegen. Wil je meer bagels maken? Geen probleem! Zorg er elk geval voor dat de verhouding altijd 1:1 is.

Bereiding

Doe de twee ingrediënten in een kom en kneed het met je handen tot een deeg. Verdeel het deeg in twee delen en vorm de klassieke bagels, dus rond en met een gat in het midden. Leg ze op een bakplaat met bakpapier. Bak de bagels 20 minuten op 180 graden Celsius. Let op: het is belangrijk dat de bagels zowel van boven als van onder warm worden.

