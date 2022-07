Een zalige sweet chilli surprise, deze sjasliek van spicy tofu.

Ans de Vree Sigurd Kranendonk

Voor 4 personen: • 450 g stevige tofu

• 1 rode ui, in wiggen gesneden en rokken losgemaakt

• 1 courgette, in plakken

• 1 groene paprika, in stukjes Voor de marinade:

• 120 ml water

• 55 g ahornsiroop

• 2 el barbecuesaus

• 3 el zoute sojasaus

• 1 el plantaardige olie

• 1 el knoflookpoeder

• 1 el shirachasaus

• 1 tl versgemalen zwarte peper Voor de Thaise pindasaus:

• 5 el rijstazijn

• 4 el kristalsuiker

• 1 tl zout

• 1 rode peper, fijngehakt

• 2 el geroosterde pinda’s, grof gehakt

• 1 handje korianderblaadjes Bereidingstijd: 1 uur + 20 min. Kcal.: 395 kcal p.p.

Zo maak je de sjasliek van spicy tofu met Thaise pindasaus:

Bedek een bord met twee lagen keukenpapier, plaats de tofu erop en dek af met weer twee lagen keuken papier. Leg er een plankje of een tweede bord op en verzwaar deze om zo veel mogelijk vocht uit de tofu te drukken. Laat 10 min. uitlekken, snijd in 12 stukken en zet deze 3 min. in de magnetron op ca. 800 watt.

Meng alle ingrediënten voor de marinade.

Doe de tofu in een bakje, schenk de marinade erover en zet minimaal 1 uur koel weg.

Verhit de azijn, suiker en het zout in een pannetje, roer tot alles is opgelost en het een beetje stroperig wordt. Haal van het vuur en roer de rode peper en pinda’s erdoor. Doe in een klein schaaltje en top af met de koriander.

Haal de tofu uit de marinade (marinade niet wegdoen!). Rijg om en om tofu, ui, courgette en paprika aan 4 grillpennen.

Kook de overgebleven marinade zo’n 10 min. in tot deze wat stroperig wordt en bestrijk de sjaslieks ermee. Rooster in ca. 4 min. per kant bruin op de barbecue. Bestrijk tussendoor nog een paar keer met de marinade.

Serveer met de Thaise pindasaus.

Tip: de overgebleven ingekookte marinade is ook een heerlijke saus

Styling: Hanna van den Bos.