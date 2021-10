Slecht nieuws voor koffieleuten: de smaak van je dagelijkse bakkie gaat veranderen

En dat heeft alles te maken met het uitsterven van een zeer geliefde koffieboon.

Het zwarte goud

De smaak van koffie komt precies. Daar waar de één het liefst een zwart en sterk bakje drinkt, mag het kopje zwarte goud bij de ander niet zonder melk, veel schuim en een klein beetje suiker geserveerd worden. Ook is de ene koffieboon de andere zeker niet. De favoriete en meest gangbare boon is de Arabica, en laat nou juist díe met uitsterven bedreigd worden.

Klimaatverandering

Wegens de klimaatverandering komen veel planten en gewassen in het nauw, en dat geldt ook voor de koffieplanten. Het veranderende klimaat zorgde ervoor dat vele oogsten in het water vielen. “Allereerst heeft dit te maken met het weer in Brazilië, de grootste koffiebonenteler ter wereld. Het afgelopen jaar is er amper regen gevallen in het land, waardoor veel planten niet meer konden groeien. Tegelijk was de winter uitzonderlijk koud, waardoor nog meer planten gestorven zijn”, verklaart Rabobank-analist Carlos Mera aan Nu.nl.

Gevolgen

Aangezien een koffieboon zeven jaar heeft om tot wasdom te komen, zijn de effecten van de verpeste oogst groot. Het gevolg? Stijgende prijzen, en de kans dat de Arabica-boon volledig uitsterft. Als dit het geval is vindt dat naar schatting ‘pas’ plaats in 2080, maar een vooruitzicht zonder een lékker bakje koffie of een torenhoge koffieprijs, is allesbehalve fijn.

Bron: NU.nl