Smeuïge koffiefudge met kardemom

De zalige zoetheid van fudge met een kick van koffie en de warmte van kardemom... onweerstaanbaar natuurlijk.

Jacqueline Pietrowski Alan Jensen

Voor ± 14 reepjes • 4 kardemompeultjes

• 4 sticks Nescafé Mokka-oploskoffie

• 2 el koffielikeur

• 1 blikje gecondenseerde melk

• 350 g melkchocolade, fijngehakt

• 2 el roomboter

• 50 g pure chocola Verder nodig

• bakblikje of ovenschaaltje van 18x20 cm

• bakpapier

• folie Bereidingstijd: 15 min. Wachttijd: 1 uur Kcal.: 280 per stuk

Vet het bakblikje of ovenschaaltje in met boter, druk er een vel bakpapier in en vet dit ook in. Plet de kardemompeultjes met een mes, haal de zaadjes eruit en hak deze fijn. Roer de oploskoffie glad met de koffielikeur. Breng in een pan met dikke bodem de gecondenseerde melk met het koffiemengsel al roerend tegen de kook aan. Voeg de kardemom, de fijngehakte melkchocolade en de boter toe. Wacht tot de chocolade bijna is gesmolten, meng goed en giet alles in het bakblikje. Dek het blik af met folie en laat 1 uur in de vriezer opstijven. Haal de fudge uit de vriezer, laat 10 min. rusten en haal de fudge dan uit de vorm.

Verwarm de pure chocolade au bain-marie en versier de fudge met dunne lijntjes chocolade. Serveer de fudge in dunne reepjes, lekker met een kopje espresso en koffielikeur.

Productie en styling: Cyn Ferdinandus