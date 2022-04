De lekkerste recepten voor de paaslunch:

Briochehaas Beeld Libelle

1. Briochehaas met paaseieren

Met deze brioche in de vorm van een haas die eieren brengt, is het gelijk een feestje op tafel. Brioche is een lichtzoet brood, dat je ook zonder keukenmachine kunt maken. Je vindt het hele recept hier.

Paasbolletjes Beeld Saskia van Osnabrugge

2. Paasbolletjes met kaneel & rozijnen

Deze paasbolletjes zien er niet alleen gezellig uit, ze zijn ook enorm lekker! De combinatie van kaneel en rozijn maakt de bolletjes iets zoeter en voor net wat extra’s kun je ze serveren met abrikozenjam. Klik hier voor het hele recept.

Paaschuimpjes Beeld Saskia van Osnabrugge

3. Paasschuimpjes met grapefruitcurd

Deze heerlijke schuimpjes zien er niet alleen leuk uit, ze brengen je ook gelijk in de paasstemming. De grapefruit geeft het een heerlijk frisse twist en zelf curd maken is heel makkelijk, dus duik lekker de keuken in! Je vindt het recept hier.

Gevulde eieren Beeld Getty Images

4. Gevulde eieren

Wanneer we denken aan Pasen, denken we aan eieren. Daarom is het een perfect moment om gevulde eieren te maken. Het leuke aan gevulde eieren is dat je eindeloos kunt variëren met de vulling zoals met zalm en vadouvan en pulled chicken. Voor de verschillende variaties klik je hier. Wil je weten bij welke supermarkt je dit jaar de goedkoopste eieren en gerookte zalm kunt kopen? Dat hebben we voor je uitgezocht.

Paasstol Beeld Getty Images

5. Paasstol

Tijdens de paaslunch mag de paasstol eigenlijk niet ontbreken, en de allerlekkerste stol maak je natuurlijk zelf. Met de juiste ingrediënten en een oven staat-ie zo op tafel! Je vindt het recept hier.

Cranberry kaneelbroodjes Beeld Erik van Lokven

6. Cranberry kaneelbroodjes als paaslunch

Kaneelbroodjes, maar dan net iets origineler! De cranberry’s geven de kaneelbroodjes een frisse twist. Je vindt dit lekkere recept hier.

Roze rijstflensjes met kokosyoghurt Beeld Libelle

7. Roze rijstflensjes met (kokos)yoghurt & rood fruit

Wil je graag een lekkere lunch op tafel zetten, maar geen bom aan calorieën binnenkrijgen? Dan is dit hét recept. Je vervangt suiker door fruit en de boter door ricotta of kwark. Daarbij zorgen de rijstflensjes ervoor dat je bord er heerlijk en kleurrijk uitziet. Je kunt het hele recept hier vinden.

Flatbread met ei Beeld Saskia van Osnabrugge

8. Flatbread met pittige fetaspread & gebakken ei

Liever een hartig en smakelijk gerecht voor de paaslunch? Dan is dit flatbread met pittige fetaspread perfect! De broodjes worden op smaak gebracht met harissa en het gebakken eitje maakt het helemaal paasbest. Het recept vind je hier.

Paas-chocoladecake Beeld Libelle

9. Paas-chocoladecake

Deze chocoladecake is zo gemaakt en heerlijk voor op de paastafel. Voor de cake gebruik je Fairtrade cacao waardoor de cake niet alleen extra lekker smaakt, je draagt ook bij aan een betere toekomst voor cacaoboeren. De cake ziet er feestelijk uit met paasversiering zoals chocolade-haasjes. Klik hier voor het recept.

Beeld Libelle

10. Pannenkoek met peer en kardemom

Deze pannenkoek wordt ook wel Dutch baby genoemd: je maakt ’m namelijk in de oven. Het beslag gaat in een ingevette, ovenvaste schaal en dan in de oven. De peer en kardemom voeg je later toe en dan laat je het geheel nog even garen in de oven. Je hele huis ruikt zalig naar peer en kardemom. Heerlijk voor de paaslunch, hier is het recept.