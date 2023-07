Smullen: dít zijn de 5 lekkerste toetjes met kersen

Van een zoete tiramisu tot een Franse clafoutis.

Gezonde ijsjes

Zomers weer? Dan zijn deze ijsjes met kersen (uit de vriezer) en Griekse yoghurt van ElsaRblog perfect. Pureer alle ingrediënten in een blender en vries het goedje daarna in. Kan bijna niet misgaan.

Clafoutis

Rutger van den Broek kun je kennen als de winnaar van Heel Holland bakt uit 2013. Inmiddels heeft hij meerdere kookboeken uitgebracht en op zijn website staat een heerlijk recept voor het Franse gerecht clafoutis.

Kersen inmaken

Overgebleven kersen inmaken is altijd een goed idee. Oh My Dish legt uit hoe je dat doet. Zo geniet je het hele jaar door van deze zomerse fruitsoort en ga je verspilling tegen. Het enige wat je nodig hebt is water, suiker, steriele potten en kersen. Ingemaakte kersen zijn lekker bij monchoutaart, met vanille-ijs of bovenop een wafel met slagroom.

Tiramisu

Wie een makkelijk recept voor tiramisu met kersen zoekt, zit bij Lekker en Simpel goed. Je hebt slechts zes ingrediënten nodig en binnen vijftien minuten staat dit toetje al op tafel.

Kersencrumble

Nog zo’n klassieker: de kersen crumble van Uit Pauline’s keuken. In de crumble zitten niet alleen kersen maar ook chocola, hazelnoten en bramen. Heerlijk zomers met een bolletje ijs erbij.

Bron: Pinterest