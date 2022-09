Smullen maar! Dít is de gezondste saus voor op je frietjes

Mayonaise, pindasaus of ketchup: voor welke kun je het beste gaan als je een beetje op de lijn let?

Frietje zonder

Patat zonder saus is natuurlijk altijd de ‘gezondste’ optie, want hierdoor krijg je minder calorieën, vet en suiker binnen. Bovendien vult de saus niet echt, dus minder frietjes eet je er ook niet door.

Patat met

Voor wie toch graag zijn frietjes mét saus eet, zetten we enkele populaire sauzen op een rij.

De voedingswaarden per saus per eetlepel

Mayonaise

133 kcal energie

14,3 gram vet

1,7 gram verzadigd vet

0,7 gram suikers

0 gram vezels

0,2 gram eiwit

0,15 gram zout

Tomatenketchup

13 kcal energie

0 gram vet

0 gram verzadigd vet

2,4 gram suikers

0,1 gram vezels

0,2 gram eiwit

0,26 gram zout

Curry

32 kcal energie

0,1 gram vet

0 gram verzadigd vet

6,4 gram suikers

0,4 gram vezels

0,2 gram eiwit

0,4 gram zout

Cocktailsaus

73 kcal energie

6,5 gram vet

1 gram verzadigd vet

2,8 gram suikers

0 gram vezels

0,2 gram eiwit

0,31 gram zout

Pindasaus

74 kcal energie

4 gram vet

0,6 gram verzadigd vet

5,9 gram suikers

0,7 gram vezels

2,2 gram eiwit

0,41 gram zout

Chilisaus

37 kcal energie

0,1 gram vet

0 gram verzadigd vet

8,6 gram suikers

0,2 gram vezels

0,1 gram eiwit

0,57 gram zout

Sriracha

27 kcal energie

0,1 gram vet

0 gram verzadigd vet

4,8 gram suikers

0,42 gram eiwit

1,94 gram zout

De conclusie

Als jij van de klassieker ‘frietje met’ houdt, hebben we slechts nieuws. Dat mayonaise niet echt gezond was wisten we al wel, maar van deze cijfers moeten we toch even slikken. Met maar liefst 113 calorieën en dik 14 gram vet per eetlepel is mayonaise niet alleen geen gezonde keuze, het is zelfs de allerslechtste keuze qua voedingswaarde.

De gezondste saus voor op je patat

Maar wat kun je dan beter kiezen? Als we puur naar de calorieën kijken, dan is dat tomatenketchup. “Het bevat geen vet en 1 gram vet bevat 9 kilocalorieën, een gram suiker bevat ‘slechts’ 4 kilocalorieën. Dus als we daarop afgaan, wint ketchup”, legt Michaël Sels, hoofddiëtist van het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen, uit aan Nieuwsblad.be. “Toch moet ik een kleine kanttekening maken: ketchup bevat veel suiker, het is dus zeker geen goed voorbeeld als we het hebben over gezonde voeding.” Zeker als je je suikerinname wil beperken, is het niet verstandig om veel ketchup te eten.

Kant-en-klare saus is niet gezond

Eerlijk is eerlijk: een bezoekje aan de friettent is sowieso geen dieettip. En aangezien patat zelf al erg vet is, is ketchup alsnog de beste keuze. Zolang je maar in je achterhoofd houdt dat ketchup zeker niet gezond is. Geniet ervan, maar eet zowel de frietjes als de saus met mate, gezien de beperkte voedingswaarde.

Je kunt natuurlijk naar de snackbar gaan als je een vette trek hebt, maar het is leuker (en vaak ook gezonder) om zelf friet te bakken. Zo doe je dat:

