Smullen maar! Dít zijn de lekkerste borrelplanken voor een zwoele zomer

Kruip samen op jullie loungebank in de tuin of hup, pak die koelbox in en ga erop uit.

Zelf een borrelplank maken is lekker, makkelijk en een stuk goedkoper dan een kant-en-klare plank. Inspiratie nodig? Dit zijn de lekkerste combinaties.

Verschillende borrelplanken voor deze zomer

Fruitplank

Waarom voor een fruitsalade kiezen als je ook een fruitplank kunt maken? Wissel vers fruit af met rauwkost, noten en gedroogd fruit voor een heerlijke combinatie.

Klassieke borrelplank

De klassieke borrelplank beleg je met kaas en worst en vul je aan met onder meer druiven, noten, crackers en stokbrood. Wil je graag geld besparen? Dan weet je dat een kaasje hier en een worstje daar al gauw in de papieren kan lopen. Gelukkig hebben wij een aantal tips om jouw borrelplank zo goedkoop mogelijk samen te stellen.

Oer-Hollandse borrelplank

Geen smeltende Franse brie en dure worsten, maar stevige blokjes (oude) kaas en mini-saucijzenbroodjes. Wij hebben stiekem een zwak voor de oer-Hollandse borrelplank met prikkertjes.

Vegan borrelplank

Op een borrelplank liggen vaak dierlijke producten, maar dat is helemaal niet nodig. Een vegan borrelplank is net zo lekker. Extra fijn: zo’n plantaardige plank valt ook nog eens lekker licht op de maag.

Borrelplank met vis

De kans is klein dat deze borrelplank niet binnen vijf minuten op is. Gelukkig maar, want vis kan natuurlijk te lang in de zon blijven staan.

Zoete borrelplank

Een borrelplank hoeft natuurlijk niet altijd hartig te zijn. Geniet van een plank met allerlei zoete hapjes, zoals chocolade, koekjes, fruit en snoep. Voeg eventueel wat gesmolten chocolade toe voor een fondue-effect. Ideaal als toetje, toch?

Deze carpacciowrap is de perfecte borrelhap:

Bron: Pinterest