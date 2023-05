Smullen maar: dít zijn de verrassende gezondheidsvoordelen van rabarber

Veel soorten groenten en fruit zijn het hele jaar door verkrijgbaar, maar rabarber is slechts enkele maanden per jaar te koop.

Deze plant behoort tot de duizendknoopfamilie, net als boekweit en zuring. Met de bladsteel van de rabarber kun je een hoop lekkere toetjes maken. Afhankelijk van het ras is rabarber groen of rood van kleur. Goed om te weten: de rode stengels zijn zoet en de groene hebben een relatief zure smaak.

Vitamines en mineralen

Rabarber is hartstikke hartstikke gezond. De stengels zitten vol vitamines en mineralen, waaronder: magnesium, kalium, calcium en vitamine B, C en K. Daarnaast is het een goede bron van vezels. Ook werkt de groente ontstekingsremmend door het stofje amou-emodine en rabarber stimuleert de aanmaak van macofagen. Dit is belangrijk voor ons immuunsysteem. Verder bevat de zoetzure rood-groene stengel weinig calorieën. 100 gram rauwe rabarber bevat slechts zo’n 23 calorieën.

Dit betekent overigens niet dat je elke dag rabarber op het menu moet zetten. In de groente zit oxaalzuur dat de opname van calcium vermindert. Geniet dus met mate.

Schoonmaken en bereiden

Hoe je de stengels moet schoonmaken, hangt af van hoe ze eruitzien en waar je ze koopt. Bij oudere stengels moet je de dikkere schil en het witte bladvoet verwijderen. Was de stengels vervolgens in water en snijd ze daarna in stukken. Let op dat je eventuele bladeren goed verwijdert, deze bevatten giftig zuur. De groente wordt vaak gekookt in een pannetje met een klein laagje water voor 8 tot 12 minuten.

Koken met rabarber

Met rabarber kun je een hoop heerlijke gerechten maken. Maak bijvoorbeeld deze lekkere compote die je kunt toevoegen aan je yoghurt of als toetje over vanille-ijs. Als dit goed is bevallen, kun je ook deze rabarbersoep maken. Wil je nog een stapje verder gaan? Maak dan een heerlijke rabarbertaart met meringue, rabarbercrumble met tijm of een appel-rabarbertaart. Voor de mensen die geen zoetekauwen zijn: je kunt de zoetzure groente ook toevoegen aan hartige gerechten. Voeg de compote bijvoorbeeld toe aan een gerecht met kalfvlees of maak een salsa die je kunt serveren bij vis of op taco’s.

Bron: Healthline, Buitengevoel