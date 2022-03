Dit heb je nodig • 7 g earl grey-thee • 100 g walnoten of blanke hazelnoten • 2 tl bakpoeder • 200 g glutenvrij meel (bijv. 75 g kokos-, 75 g haver/quinoa- en 50 g rijstmeel • 4 eieren • 80 g kokosbloesemsuiker • zout • 200 ml hazelnoot- of amandelmelk • 80 ml hazelnoot- of lichte olijfolie • 1½ à 2 tl oranjebloesemwater • honing of rijstsiroop Extra nodig: • muffinbakvorm • papieren muffinvormpjes

Vijzel de theeblaadjes fijn en doe ze in de keukenmachine met de noten, het bakpoeder en het meel en maal samen fijn. Mix in een beslagkom de eieren met de kokosbloesem­suiker, een snuf zout en een scheutje van de melk tot de suiker (bijna) is opgelost. Voeg de rest van de melk, de olie en het oranje­bloesemwater toe en meng goed. Spatel er dan het notenmengsel doorheen.

Verwarm de oven voor op 175 °C of heteluchtstand 165 °C. Zet de papieren vormpjes in de muffinbakvorm en verdeel het beslag erover. Bak de muffins goudbruin en gaar in 25-30 min. Als een satéprikker er schoon uit komt, zijn ze gaar. Bak anders nog 5 min. en test opnieuw. Laat de muffins 5 min. in de vorm afkoelen en haal ze dan uit het blik om af te koelen op een rooster. Lekker met honing of rijstsiroop.

Bereidingstijd: 25 min. Baktijd: 30 min. Kcal.: 242 p.st.