Smullen maar: matcha spritskransen met maanzaad

Voor 12 stuks: Koekjes:

• 175 g zachte boter

• 85-100 g poedersuiker (naar smaak)

• ¼ tl zout

• ½ tl vanille-essence

• 1 ei

• 200 g bloem + 2 tl bloem extra

• 10-15 g matchapoeder Garnering:

• 50 g poedersuiker

• 1 tl blauw maanzaad Extra:

• Spuitzak met grove kartelmond Ø 1-1,5 cm

• 2 bakplaten

• bakpapier

• penseeltje Bereiden: 20 min. Bakken: 2x 15 min.

Zo maak je de matcha spritskransen:

Verwarm de oven voor op 170 °C boven- en onderwarmte. Mix de boter romig en licht met poedersuiker, zout en ­vanille-essence. Mix dan het ei erdoor tot het is opgenomen. Roer in een tweede kom 200 g bloem door de matcha tot het mengsel klontvrij is en spatel dit door de luchtige ­boter.

Doe het zachte deeg in de spuitzak met kartelmond en spuit op de bakplaten open cirkels van 7 cm doorsnede met 5 cm of meer tussenruimte tot het deeg op is. Kneed door het achtergebleven deeg uit de spuitzak 2 tl bloem, draai hier kleine balletjes van en plak ze als ‘besjes’ op de kransjes.

Bak de spritsen 12-15 minuten in het midden van de oven, 1 bakplaat per keer, en laat ze daarna op de plaat afkoelen. Roer voor de garnering van de poedersuiker met een drup water een dik glazuur en breng dit aan op de kransjes met een penseeltje. Bestrooi daarna met maanzaad en laat even drogen.

Tip: Teken met behulp van een glas en een stift of potlood mooie cirkels met de juiste afstand op het bakpapier. Draai het ­daarna om en spuit de cirkels na op de schone kant.

Tip: De kransjes blijven niet zo lang knapperig, maar knappen snel op van 5 minuten in de oven (mits ze niet oudbakken zijn).

Styling: Cyn Ferdinandus | Fotografie: Eric van Lokven | Receptuur: Yvonne Jimmink