Smullen: Mediterrane ­aubergineschotel uit de airfryer

Voor 4 personen:

• 2 aubergines, in de lengte in 5 à 6 dikke plakken gesneden

• 1 courgette, doormidden en in dikke plakken van ± 8 mm

• 6 el olijfolie

• zeezout en versgemalen zwarte peper

• 1 rode ui, gesnipperd

• 2 à 3 tenen knoflook, gesnipperd

• 1 fles (ca. 600 ml) passata/gezeefde tomaten

• 1 blik (400 g) datterini- of kerstomaten

• 1 el gedroogde oregano, plus extra

• 1 el gedroogde rozemarijn

• 1 tl chilivlokken

• 300 g spinazie

• 150 g feta, verkruimeld

• 1 bol mozzarella, (ik gebruik light, die smelt mooi) in kleine blokjes

• 1 handvol basilicumblaadjes.

Extra nodig:

het bakaccessoire van de airfryer of een ovenschaal die in de lade van de airfryer past.

Bereidingstijd: 1 uur. Kcal.: 375 p.p.