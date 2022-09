Snel op tafel: visstoof met kriel & venkel

Voor 4 personen

• 1 ui, gesnipperd

• 1 el olijfolie

• 4 teentjes knoflook, geperst

• snuf chilivlokken naar smaak

• 1 venkelknol, fijngehakt

• 1 rode paprika, fijngehakt

• 150 ml droge witte wijn

• 2 blikken gepelde tomaat (800 gram), in stukjes

• 1 tl oregano, gedroogd

• 1 tl paprikapoeder

• zout en versgemalen peper

• 500 g kriel, gehalveerd

• 500 g witvisfilet (schelvis, kabeljauw of koolvis) uit de diepvries, in blokjes

• klein bosje verse tuinkruiden (bijv. peterselie en basilicum, 20 gram), fijngehakt

Bereidingstijd: 35 min. Kcal.: 360 p.p.