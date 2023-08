Snelle kokosnoedels met kip en champignons

Voor 4 personen

• 2 el zonnebloemolie

• 1 el rode Thaise currypasta (of meer naar smaak)

• 2 kipfilets in flinterdunne schijfjes

• 1 blik kokosmelk (400 ml)

• 250 g champignons

• 400 g dikke witte voorgekookte udonnoedels

• 200 g taugé

• 1 groene peper, in fijne ringen

• 2-3 bosuitjes, in fijne ringen

• 4 el Indische gebakken uitjes

Bereidingstijd: 15 min. Kcal: 680 p.p.