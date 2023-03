Snelle spaghetti met pittige garnalen

Cannelliniboontjes geven de pasta extra smaak en textuur.

Voor 4 personen • 300 g volkoren spaghetti

• 2 el olijfolie

• 500 g rauwe grote garnalen, gepeld en schoongemaakt

• 1 pepertje, de zaadlijsten verwijderd en fijngehakt

• rasp van 1 citroen

• 3 el kappertjes

• zout & peper uit de molen

• 1 blik (à 400 g) cannellinibonen, afgespoeld en uitgelekt

• 150 g jonge spinazieblaadjes

• 1 bosje (25 g) verse basilicum, gehakt Bereidingstijd: 15 min. Kcal.: 510 p.p.

Kook de spaghetti in een pan met ­gezouten water in 8-10 min. al dente. Verhit intussen de olijfolie in een sauteerpan en bak de garnalen 3 min. tot ze net beginnen te kleuren. Keer ze regelmatig voorzichtig. Roerbak het fijngehakte pepertje even mee. Schep alle andere ­ingrediënten ­behalve de spinazieblaadjes en ­basilicum erdoor en warm mee. Roer 1 soeplepel kookwater van de pasta erdoor tot een glanzende saus ontstaat. Pak met een tang de pasta met aanhangend water direct uit de ene pan in de sauteerpan en roer goed door zodat alle pasta met een laagje saus bedekt is. Meng op het laatst de spinazie en ­basilicum erdoor, schep snel om en verdeel over 4 diepe, voorverwarmde borden.

