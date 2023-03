Echt waar, deze eenpersoonscakejes maak je in drie minuten, in de magnetron. En deze is ook nog eens van chocolade én sticky.

Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 1 mok

(Vermenigvuldig de hoeveelheden voor meer mokken) • 3 el bloem

• 3 el suiker

• 1½ el cacao

• 1 zakje vanillesuiker of 1 el vanille-extract

• 1 ei

• 3 el melk

•3 el zonnebloemolie Voor een extra fancy cakeje • 3 el pure chocolade, grof gehakt

• 3 el rozijnen Bereidingstijd: 6 min. (magnetron) of 23 min. (oven). Kcal.: 550 p.st

Zo maak je de sticky chocoladecake:

Doe alle droge ingrediënten in een mok en meng alles goed met een kleine garde of vork. Voeg het ei toe en roer nogmaals goed. Schenk de melk en olie erbij en klop weer goed door. Roer tot slot de extra chocolade en/of rozijnen erdoor. Gaar de beker chocoladecake 3 min. op 1000 watt in de magnetron. De cake zal boven de rand van de mok uitrijzen, dit hoort zo. Laat een beetje afkoelen voor je het opeet. Lekker met pannenkoekenstroop, appelstroop of een scheut likeur erover of een bol vanille-ijs erbij.

Oven

Het kan ook zonder magnetron. Gebruik dan zelfrijzend bakmeel i.p.v. gewone bloem en bak het taartje in een ingevet ovenschaaltje of stevige beker ca. 20 min. in een voorverwarmde oven op 180 °C.

Assistent fotografie: Roxanne van Weerden | Styling: Ingrid van Kuringen | Foodstyling: Yvonne Jimmink | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen